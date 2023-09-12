"كل شيء تحطم".. سائح أمريكي بمراكش يصف ما حدث لحظة وقوع زلزال المغرب

يصف سائح أمريكي يدعى ديف بيرنهيسل ما حدث لحظة وقوع زلزال المغرب أثناء رحلته إلى مراكش، وقد زار مركز الزلزال في اليوم السابق من وقوعه مع مرشد محلي وسائق كانا يصطحبانه في المنطقة.

قال بيرنهيسل: "عند حوالي الساعة 12:30 صباحًا، كنت نائمًا تمامًا. ثم لمدة 15 ثانية، اهتز كل شيء".

وأضاف: "في البداية، تكون نائمًا تمامًا وتتساءل: "هل هذا حلم"؟ ومن ثم تشعر بالارتباك نوعًا ما، وتدرك ما يحدث. وبحلول ذلك الوقت، توقف الاهتزاز".

وأشار إلى أن هناك "الكثير من الأضرار وتصدعات"، موضحًا أن "ساحة المدينة مليئة بمئات الأشخاص الذين ينامون على الأرض... إنه أمر محزن للغاية".