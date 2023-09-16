زُعم أن اثنين من عملاء إدارة أمن النقل (TSA) وهما جواوي غونزاليس ولاباريوس ويليامز، قد تم القبض عليهما من خلال كاميرا مراقبة وهما يسرقان من حقائب يد الركاب في مطار ميامي الدولي.

تم عرض مقطع الفيديو على بعض الأشخاص في المطار، حيث قالت إحدى المسافرات عبر المطار إنها لم تتوقع أن يحصل ذلك مطلقًا.

وأضافت بأنها تحمل دائمًا مبالغ مالية في حقيبتها بينما تمر عبر نقطة التفتيش، ولذلك ستكون أكثر وعيًا بما يجري حولها.

تظهر سجلات المحكمة أنه غونزاليس أبرم صفقة مع المدعين العامين، يتم إسقاط التهم الموجهة إليه بانتظار استيفائه لمتطلبات معينة.

وفيما يتعلق بويليامز، فإن قضيته لا تزال معلقة.

وفي تقرير مراسل محطة WSVN الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN تفاصيل القصة.