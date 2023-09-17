بعد الطلاق، رأت نيكي بيتيس أن عائلتها بدأت في المعاناة. لذلك، قررت أن تأخذ أطفالها الـ15، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 25 عامًا، إلى المشي لمسافات طويلة في مسار الأبالاش بأكمله، والذي يبلغ طوله 3،538 كيلومترًا تقريبًا، ويمر عبر 14 ولاية.

قالت بيتيس: "قرأت مقالًا عن مسار الأبالاش عندما كان عمري 12 عامًا، وفي الواقع مزقت الصفحات من المقال واحتفظت بها، ثم جاءت أحداث الحياة".

وأضافت أنه أثناء الرحلة "هناك أوقات سنمضي فيها لساعات في صمت، ثم هناك أيام تتحدث فيها دون توقف ويبدو الأمر وكأن مدرسة ابتدائية تسير في الطريق، وتشق طريقك إلى القمة ويكون الأمر مرهقًا وتصعد إلى هناك، ويبدو الأمر وكأن كل واحد منا فعل هذا ونحن قادرون على ذلك".

وأشارت إلى أنه "شعور جميل جدًا"، حيث يبدو الأمر كما لو أنه "لا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه بشكل فردي وكعائلة".