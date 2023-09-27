دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكن أن تُرافق الذئاب البشر؟ قد تظن أن هذا أمر يستحيل حدوثه، خاصة أنها تُعتبر من بين أشرس الحيوانات في العالم، ولكن نجح المغامر السعودي، رائد العريمة، في إثبات عكس ذلك تمامًا.

وفي مشاهد تُجسّد علاقة غريبة تجمع بين العريمة والذئاب، يوثق المغامر السعودي مقتطفات من حياته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف إلى تغيير صورة الذئاب في أذهان الناس.

وتارة تجده يُلاعبها، وتارة أخرى تجده يُطعمها أو يضع يده بين فكيّها من دون أن يتعرض لأي أذى (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

واكتشف المغامر السعودي حبّه للحياة البرّية منذ صغره، وقرر أن يصبح صديق الذئاب بسبب ما تتمتع به من مواصفات حميدة، كالذكاء والشجاعة.

وقال العريمة في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتجلى جمال الذئاب في عيونها المكحولة، وتركيبة ملامحها، وكثافة صوفها في فصل الشتاء".

وتُعد هواية ترويض الحيوانات المفترسة من الهوايات التي لا تخلو من المخاطر.

لكن ذلك لم يمنع العريمة من تحقيق شغفه. وأصبح يرعى الذئاب في منزله حتى تبلغ من العمر 4 أشهر.

وكان المغامر السعودي يُجالسها بكثرة، ويُقدم لها وجبات طعامها المحببة، ويُشعرها بالأمان.

وتقرّب من الذئاب كثيرًا حتى أصبح يُميّز الأوقات التي تشعر فيها هذه الكائنات بالرضا أو الحزن.

وحازت المشاهد التي وثقها العريمي على إعجاب العديد من متابعيه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتفاجأ كثيرون من مدى جرأة المغامر السعودي، وتعامله مع هذه الكائنات وكأنها حيوانات أليفة.