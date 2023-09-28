عُماني يمشي فوق السحاب على قمة جبل ارتفاعه 2100 متر في ظفار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تمشي فوق السحاب؟ هذا ليس بتعبير مجازي، ولكنها تجربة من العمر، ستُثير دهشتك حتمًا.

وتبرز محافظة ظفار في سلطنة عُمان بطقسها الموسمي، خاصة عندما تكتسي أرضها باللون الأخضر، وتُعانق السحب البيضاء هضابها الشاهقة.

ويقف المغامر العُماني، أحمد غواص، على قمة جبل سمحان لرصد جزء بسيط من هذه الطبيعة الساحرة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبمجرد مشاهدتك التجربة كاملة على هاتفك، تخيّل كيف يمكن أن يتشكلّ المشهد على أرض الواقع.

وقال غواص، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتميز جبل سمحان بإطلالته الجميلة جدًا.. تشعر وكأنك تمشي فوق السحاب".

ليس ذلك فحسب، وإنما تستطيع رؤية النجوم بوضوح إذا كان الليل صافيًا.

ويُعد جبل سمحان، الذي يبلغ أقصى ارتفاع له 2,100 متر، من أهم السلاسل الجبلية في محافظة ظفار.

ويضم العديد من السهول التي تتخللها ممرات ضيقة وعميقة يصل بعضها إلى نحو ألف متر، وفقاً لموقع وزارة السياحة العُمانية.

بداية، حرص المغامر العُماني على التأكد من أحوال الطقس قبل تسلق الجبل.

وأوضح غواص أن جبل سمحان يسوده مناخ شبه الجزيرة العربية المعروفة بالأجواء الجافة في غالبية أشهر السنة، ولكن يتحول المناخ إلى معتدل بشكل نسبي في المناطق المرتفعة على الجبل.

وكان المغامر العُماني قد تعلّم التسلّق، والإنقاذ، وصيانة الأماكن المرتفعة، في جنوب إفريقيا.

واكتشف شغفه في حب المغامرة والتسلّق عندما وجد أن لديه خبرة في استخدام معدات التسلّق. وبذلك، كان يتوجه إلى قمة جبل سمحان حتى يتعلم تسلق الجبل في وقت فراغه.

وينصح غواص بزيارة جبل سمحان في شهر أغسطس/ آب حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، وكذلك في موسم الشتاء عندما يكون الجو جميلًا.