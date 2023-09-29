شاهد أول قطار ينطلق بسرعة جنونية فوق الماء في الصين

افتتحت الصين أول خط قطار فائق السرعة فوق الماء. ويمكن أن يأخذك إلى مدينة تبعد 160 ميلاً (257 كيلومترًا) في أقل من ساعة واحدة.

ويمتد الخط الجديد في مقاطعة فوجيان على طول الجانب الغربي من مضيق تايوان حيث تسير القطارات بسرعة تصل إلى 217 ميلاً في الساعة (350 كيلومتراً في الساعة).

ومقاطعة فوجيان هي أقرب جزء من البر الرئيسي للصين إلى جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها رغم أنها لم تسيطر عليها مطلقًا.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين عن هدفه المتمثل في تسهيل الاتصال والتكامل بشكل أفضل بين فوجيان وتايوان.