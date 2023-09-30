كان المرشد السياحي، ريكاردو ميديروس دي أوليفيرا، ينتظر إجراء عملية زراعة الكلى منذ 9 سنوات، ولكن عندما تم العثور على متبرع أخيرًا، كان أوليفيرا يتسلق الجبال في منطقة نائية. وبعد ذلك، التقطه رجال الإطفاء بمروحية ونقلوه إلى المستشفى بسرعة لتجنب فقدان فرصة إجراء العملية.

قال أوليفيرا: "إنها أعظم مغامرة في حياتي. لم أتخيل أبدًا أن هذا سيحدث هنا، في هذا المكان".

وقال مدير مستشفى MG Transplantes، عمر لوبيز كانسادو:"إذا لم يصل إلى المستشفى في الوقت المناسب فسوف نستبعده من عملية الزراعة ونستدعي المريض التالي المتناسب مع ذلك العضو".

لكن أوليفيرا وصل إلى المستشفى في الوقت المناسب، وكانت العملية الجراحية ناجحة.