مصور يُوثق لحظة مدهشة تحت الماء لتفقيس بيض صغار الحبار في إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المصور الفوتوغرافي البريطاني جيكوب جاي عن لحظة رائعة تحت المياه.

وفي مقطع فيديو مميز (شاهده أعلاه)، وثق جاي لحظة تفقيس بيض الحبار عندما كان في إندونيسيا في وقتٍ سابق من هذا العام.

وقال المصور الفوتوغرافي البريطاني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شكّلت هذه اللقطة بالتأكيد تحديًا بالنسبة لي، ولكن هذه من اللحظات المفضلة التي وثّقتها بالفيديو طوال مسيرتي المهنية".

وفي الفيديو الذي حصد أكثر من 1.5 مشاهدة منذ نشره عبر حسابه الرسمي عبر موقع "إنستغرام"، تظهر صغار الحبار من نوع "flamboyant cuttlefish" وهي تخترق أغشية بيضها الشبيهة بالفقاعات، لتخطو خطواتها الأولى، أو تسبح بالأحرى، في المحيط الشاسع.

وعند سؤاله عن ردود فعل الأشخاص تجاه الفيديو عبر الإنترنت، أكّد المصور البريطاني: "أعتقد أنّه لفت انتباه الكثير من المشاهدين لأنه يندر ما يتم تصوير هذه اللحظة بالفيديو بهذا المستوى من التفاصيل".