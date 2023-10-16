في اليمن.. مصور يوثق مشهدًا ساحرًا لقريته التي تلامس السُّحُب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيّل الاستيقاظ أمام مشهد من السحب والغطار الأخضر خارج نافذتك. ورغم أنّ هذا الأمر قد يكون ترفًا نادرًا للبعض، إلا أنّه مشهد يراه المصور اليمني، حاشد القيدله، بسهولةٍ في قريته الجميلة (شاهد الفيديو أعلاه)

ويهتم القيدله، وهو من محافظة حجة باليمن، بتوثيق تفاصيل الحياة الريفيّة، والقديمة، إضافةً للطبيعة، والمرتفعات الجبلية، ويعتبر نفسه بمثابة "رحالة ريفي"، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وأدهش المصور مستخدمي الإنترنت خلال مشاركته لمشاهد التلال الخضراء التي تلامس السّحب، والحياة الريفيّة البسيطة في قريته.

وعند الحديث عن القرية، أكّد المصور: "تمتد الجبال الشاهقة مثل حواجب حازمة تحمي وترسم إطلالة القرية التي تنام في أحضانها، مع ثمار الدخن في وسط المدرجات الزراعية. وتهتز ثمارها بلطف مع همس الرياح المنعشة، وتنحدر الأودية العميقة بين الجبال، وتتجول بينها شلالات صافية تصدح بصوتها الهادئ".

وأضاف: "يروي هذا المشهد قصة الحياة البسيطة، والسعادة في أحضان الجبال الرائعة"، لافتًا إلى أنه "حريص على اقتناص المشاهد المثيرة والنادرة للمتابعين".