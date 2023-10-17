بحجم "نملة".. شاهد تونسي يصطاد الأسماك بـ"أصغر صنارة بالعالم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن وجدها صدفةً في سوق الخردة، قرر الغوّاص التونسي، نسيم مزاح، أن يستخدم صنارة حجمها فائق الصغر لصيد الأسماك بمنطقة عين الزاوية في تونس (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

واشترى نسيم طُعم الأسماك، وتوجه إلى شاطئ صخري، حتى يتمكن من الصيد أسفل الصخور.

ورغم أنه لم يقم بأي تحضيرات سابقة لتجربة الصيد، إلّا أنها حتمًا تطلّبت منه التزام الهدوء، والصبر، والتركيز.

ويتمثل ذلك بصغر حجم الصنارة، التي واجه بسببها عددًا من التحديات، أبرزها ربط خطاف صيد الأسماك في الخيط ووضع الطُعم فيه.

واشترى الغوّاص التونسي الجمبري كطُعم للأسماك.

واستخدم الكمية المتبقية منه لحشو السمكة، التي نجح في اصطيادها وطهيها أخيرًا.

وتمكنّ نسيم من العثور على ثمار التين الشوكي الأحمر، وهي عبارة عن نبتة تنمو من تلقاء نفسها في تلك المنطقة، من دون الحاجة إلى زراعتها.

وقطف القليل من هذه الثمار حتى يتناولها مع وجبته الرئيسية من السمكة المشوية على الحطب.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان الطعام شهيًا.. وتتميز فاكهة التين الشوكي الأحمر بطعمٍ لاذع ولذيذ".

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الغواص التونسي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقع بعضهم أن صنارة بحجم "نملة" تستطيع أن تصطاد سمكة كبيرة بهذا الحجم.