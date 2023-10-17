شاهد ما فعلته فرقة سعودية أمام برج إيفل في فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمتلك المملكة العربية السعودية موروثًا ثقافيًا فريدًا من نوعه في المنطقة، حيث برز جزء من ملامحه في إحدى زوايا فرنسا.

ويعود الفضل بذلك إلى فرقة سيالة للفنون الشعبية السعودية، والتي تشارك في العديد من الفعاليات الوطنية والخاصة، بهدف نقل التراث الفني السعودي إلى العالم. ولكن هذه المرة، وصلت أصداء الفرقة إلى العاصمة الفرنسية باريس تحديدًا. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأدّت فرقة سيالة للفنون الشعبية السعودية عرضًا ساحرًا أمام برج إيفل. وجاءت مشاركتها ضمن معرض "أغورا"، وفعاليات القرية الدولية لفن الطبخ.

وظهرت فرقة سيالة وهي تؤدي العرضة الدوسرية وسط مجموعة من زوار المعرض الأجانب، بالإضافة إلى فنون أخرى منها "الهيدة" و"سامري" و"خبيتي".

وقال رئيس فرقة سيالة، عيسى الرشيد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت ردود الفعل إيجابية من حيث التفاعل.. وعبّرت العديد من الأجنحة المشاركة في المعرض عن إعجابها بالفنون السعودية".

وتأسست فرقة سيالة في عام 1984، وتؤدي العديد من الفنون الشعبية، على رأسها العرضة السعودية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن العرضة السعودية تُؤدى في المناسبات الوطنية والخاصة، واشتقت تسميتها من كلمة العرض، أي "الجيش الضخم".