في السعودية..مصور يوثق سربًا من طيور اللقلق تحلق بشكل ساحر بسماء نيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت سماء نيوم في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعوديّة، منظرًا أخاذًا لطيور اللقلق.

وكان المصور السعودي، متعب العميري، قد توجّه إلى المنطقة الواقعة بين البدع ومقنا بهدف توثيق الطيور المهاجرة بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول.

وفي مقاطع الفيديو التي وثّقها (شاهد الفيديو أعلاه)، تظهر أعداد ضخمة من طيور اللقلق، وهي تحلق بانسيابية فوق تضاريس تبوك الرملية والصخرية.

وأكّد العميري خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية أنّ المشهد كان "جاذبًا للأنظار"، مشيرًا إلى أنّه حاز على إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظى الفيديو بأكثر من 370 ألف مشاهدة منذ نشره على منصة "X" (تويتر سابقًا).

وتقع منطقة تبوك على أهم ممرات الهجرة الرئيسية للطيور المهاجرة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أنّ المنطقة، وخاصةً شريطها الساحلي، تضم طبيعة متنوعة تُعد محطة عبور وتكاثر لـ300 نوع من الطيور المهاجرة على مدار العام، و80 نوعًا من الطيور المستوطنة.