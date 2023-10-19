في سلطنة عُمان.. ألق نظرة داخل إحدى أندر الحدائق بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما تستحضر الحديقة صور الأزهار، والأشجار، والعصافير. ولكن، يوثق مدون السفر العُماني، هاني المعشري، حديقة مختلفة كليًا عمّا في أذهاننا.

وتُعتبر حديقة الصخور في سلطنة عُمان من بين أندر الحدائق الموجودة في العالم. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبينما تجذب حديقة الصخور الجيولوجيين ومحبي الصخور، فإن تكويناتها المثيرة للاهتمام تُثير فضول الأشخاص العاديين أيضاً.

وتقع حديقة الصخور بولاية الدقم في محافظة الوسطى، وفقاً لما ذكرته وزارة السياحة في سلطنة عُمان على موقعها الرسمي عبر الإنترنت.

ويمكن الوصول إلى الدقم عبر الطيران الداخلي أو عبر السيارة، حيث تبعد حوالي 550 كيلومتراً عن العاصمة العُمانية مسقط.

وتُعتبر الحديقة عبارة عن "مساحة شاسعة شكلتها الطبيعة، فجعلت من صخورها أشكالاً فنية غريبة"، وفقًا لما ذكرته وزارة السياحة العُمانية.

وقال المعشري، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عندما تتجول في حديقة الصخور، ستشاهد منحوتات طبيعية على هيئة طيور وحيوانات ونباتات وأشكال أخرى".

وأوضحت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حديقة الصخور تُعتبر من إحدى أعظم كنوز الولاية الطبيعية.

ويضم موقع الحديقة الذي يمتد على طول 6 كيلومترات تشكيلات صخرية فريدة، يُعتقد أن عمرها يصل إلى 46 مليون عام.

وتصطف التشكيلات على هيئة تماثيل من الحجر الرملي والجيري، حيث تشكّلت بفعل عوامل الرياح، والمياه، والجليد.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي المعشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينصح مدون السفر العُماني جميع الأشخاص بزيارة هذا الموقع الفريد من نوعه، وتحديدًا بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وفبراير/ شباط.