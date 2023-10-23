كوخ العسل في السعودية..تجربة "حلوة" وسط الطبيعة الخضراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد زيارة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، من دون المرور بقرية رجال ألمع التاريخيّة، بمثابة خسارة كبيرة، إذ أنّها مُصنّفة ضمن أفضل القرى السياحية حول العالم، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لـ"روح السعودية".

وإلى جانب معالمها الأثرية الساحرة، ومبانيها الحجرية التي تتمتع بطرازٍ معماري فريد، يُعتبر "كوخ العسل" من الوجهات التي يجب زيارتها (شاهد الفيديو أعلاه)

وسُنِحت لصانع المحتوى الباكستاني، وصاحب قناة "Saudi Destination" عبر قناة "يوتيوب"، سيد هاشمي، زيارة كوخ العسل، وتوثيقه عبر عدسته.

وأكّد هاشمي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: ": أردت أن أعرض معلمًا جاذبًا للمشاهدين، يمكنهم فيه الاستمتاع بتجربة صنع العسل في الوقت الحقيقي بواسطة نحل العسل".

وخلال الفيديو الذي وثّقه هاشمي، يظهر "كوخ العسل" الخشبي بشكلٍ ساحر وسط الطبيعة الخضراء في المنطقة.

وخلال رحلته، مرّ صانع المحتوى الباكستاني بعدّة مراحل، منها زيارة غرفة مخصصة لشرب القهوة، ومنطقة مخصصة لتذوق العسل، إضافةً لرؤية عسل النحل أيضًا أثناء العمل.

وكانت مشاهدة النحل من أكثر الجوانب إثارةً للاهتمام خلال زيارته، بالإضافةً إلى التواجد بين الإطلالات الساحرة المُحيطة بالكوخ.

وعاش صانع المحتوى الباكستاني في السعودية لأكثر من 8 أعوام، حيث وثّق خلالها وجهات فريدة من نوعها في المملكة.

وفي المستقبل، يخطط هاشمي لزيارة قمتي أجا وسلمى في محافظة حائل، وكهف "ماكر الشياهين" في خيبر، ورؤية النقوش الأثرية في محافظة الحائط.