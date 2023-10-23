فتحة مظلمة تتسع لشخص واحد تقود إلى شاطئ سري في سلطنة عُمان..كيف يبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سمعت سابقًا بكهف "بيناجل" الشهير في البرتغال؟ تشكّل بعد مرور ملايين السنوات من التعرية، ويتألف من مدخل واحد فقط من المحيط.

يبدو مذهلًا.. أليس كذلك؟

ولكن، ليس بالضرورة أن تسافر آلاف الكيلومترات لزيارته.

يواجد كهف آخر يشبهه في سلطنة عُمان.

وسارع مدون السفر العُماني، هاني المعشري، إلى زيارته بمجرد ما أن سمع عن وجوده. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

يُعرف بـ"غار حومرات"، أو كما يتعارف عليه باسم "كهف الخلوف"، ويُعد أصغر حجمًا من كهف "بيناجل" الشهير في البرتغال، ويمكن الوصول إليه مشيًا على الأقدام.

وقال المعشري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "قررت زيارته لأنه يُعتبر من بين المواقع السياحية الطبيعية النادرة في العالم".

يقع "غار حومرات" في قرية الخلوف الساحلية التابعة لولاية محوت في محافظة الوسطى العُمانية.

ويتميز بوجود فتحة مظلمة، تتسع شخصًا واحدًا، عند مدخل الكهف.

ويتسع تجويف الغار تدريجيًا حتى الوصول إلى شاطئ سرّي جميل، سيُذهلك من الوهلة الأولى.

تتمثل التحديات التي واجهها المعشري خلال زيارته إلى "غار حومرات"، بعدم وجود لوحات تدّل على موقعه.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي مدون السفر العُماني. وتفاجأ كثيرون أن نهاية هذه الفتحة المظلمة والضيقة تنتهي إطلالة جميلة على شاطئ رائع وسري.

وينصح مدون السفر العُماني محبي الكهوف والشواطئ بزيارة هذا الموقع الفريد من نوعه، وتحديدًا خلال فترة الجزر، قبل أن تجتاحه أمواج البحر.