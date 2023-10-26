مجموعة أسود تواجه رجلًا وجهًا لوجه في رحلة سفاري بجنوب إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا تفعل إذا وجدت قطيعًا من الأسود يتجه نحوك؟ أمرٌ مهيب، أليس كذلك؟

هذا ما حصل تحديدًا في مقطع فيديو رصده تشارلز فان ستادن، والذي أسسّ شركة سفر "Everseen Africa" مع زوجته سيرينا نيغرو.

وفي مقطع الفيديو، ستتفاجأ من هدوء أحد المُتعقّبين، وهو يجلس فوق مقعد مخصص على سيارة، بينما تمشي مجموعة من الأسود باتجاهه.

ووُثق هذا الفيديو في نُزُل "بوندورو"، والذي يقع في حديقة كروغر الوطنية الكبرى (Greater Kruger National Park) في جنوب إفريقيا.

وحصد أكثر من 900 ألف مشاهدة، عبر منصة "إنستغرام" وحدها.

ما التفاصيل؟

أشار فان ستادن إلى أن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو، وهو مُتعقّب محترف يُدعى إيريك، لم يتوقع اقتراب الأسود منه.

وكانت سيارة إيريك تقف على بُعد مسافة آمنة، أي 100 متر، من الأسود. ولكن، بدأت هذه المسافة تقلّ رويدًا رويدًا.

والسبب أن الأسود قد شمّت رائحة ما، وأرادت تتبعها، حتى وصلت إلى أمام مقعده، فوق سيارة السفاري. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

والتزم إيريك مكانه من دون إبداء أيّ ردة فعل. وتعامل مع الموقف بشكل جيد، بحسب ما أوضحه فان ستادن لموقع CNN بالعربية.

وتابع: "كمرشد، نتمتع بخبرة عالية في قراءة سلوك الحيوانات البريّة، خاصة عندما تكون مرتاحة أو منزعجة من سلوك البشر أو الحيوانات من حولها".

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي فان ستادن ونيغرو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقد بعضهم أن إيريك تواجد في "المقعد الساخن" مجددًا، إذ أنه في وقت سابق، تفاجأ إيريك بوجود أسد يافع يتسلّل خلف سيارته، ويحدّق به.

وحدث هذا اللقاء بتاريخ 14 من يونيو/حزيران أمام مجموعة من السياح أثناء مراقبتهم لمواجهة بين مجموعة تتكوّن من 13 أسدًا، وقطيع كبير من الجاموس.

ومنذ 6 أعوام، ترك فان ستادن وزوجته سيرينا نيغرو وظائفهما السابقة لمتابعة أحلامهما في مجال تنظيم رحلات السفاري، حيث قام الثنائي بإرشاد الأشخاص في جميع أنحاء إفريقيا عبر تجارب السفاري، والبعثات الاستكشافية.