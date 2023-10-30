شاهد كيف واجه عراقي أفعى الكوبرا العربية في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصوير أفعى الكوبرا العربية ليس بأمرٍ سهل كما تظن، ويجب التحضرّ بشكل جيد لذلك، تمامًا كما فعل مدون السفر العراقي، حسين زكي، في سلطنة عُمان (شاهد الفيديو أعلاه)

وفي أحد مقاطع الفيديو التي وثقها زكي، تظهر أفعى الكوبرا العربية، وهي تقف أمامه على بعد أقدام قليلة فقط.

وقال مدون السفر العراقي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في حال لدغتك.. سيكون لديك نصف ساعة فقط من الوقت للذهاب إلى المستشفى، وتلقي العلاج قبل أن تسوء الحالة أكثر، ما قد يؤدي إلى الوفاة".

وبحسب ما ذكره موقع "Saudi Wild Life" الإلكتروني، يصل طول أفعى الكوبرا العربية إلى حوالي مترين.

ويتميز الثعبان الطويل بقلنسوته العريضة وقدرته على رفع جسمه عن الأرض. كما يميل لون ظهره إلى البني المُصفر، بينما يميل البطن إلى اللون الأصفر.

وتتواجد أفعى الكوبرا العربية في مناطق الوديان، وبالقرب من السدود والتجمعات المائية، والمزارع.

وتُعد من بين أخطر وأشرس الثعابين السامة، التي تُهاجم الجهاز العصبي. وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70 كيلوغرامًا ما بين 15 و20 مليغرامًا.

ولفت مدون السفر العراقي إلى الطبيعة الخجولة التي تتمتع بها أفعى الكوبرا العربية حول البشر، موضحًا أنها تنفث سمًّا قاتلًا تمامًا كغيرها من أنواع الكوبرا العربية، التي تكون في وضعية دفاعية دائمة.

وحرص زكي على الابتعاد عن الكوبرا العربية مترًا واحدًا على الأقل، قائلًا إنها "تنفث السم وهي تنظر بعينيك.. إنها ذكية جدًا".

ولم يكن مدون السفر العراقي وحده، بل رافقه شخص مختص بأفاعي الكوبرا العربية.

وشرح بدوره أن أفعى الكوبرا العربية تمتلك أنيابًا أمامية صغيرة الحجم، تحمل سم "نيروتوكسيني"، وهو سم مدمر للجهاز العصبي.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي زكي، الذين يزيد عددهم عن 1.9 مليون مشترك عبر قناة "يوتيوب". وتفاجأ كثيرون من وجود الكوبرا العربية في سلطنة عُمان تحديدًا.