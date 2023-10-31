كأنه ماسة ضخمة..داخل كهف جليدي في آيسلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسطح كريستالية وأجواء يخيم عليها السّكون، هذا ما ستختبره عند خوض مغامرة بين الكهوف الجليديّة في آيسلندا.

وتوفّر شركة "Ice Pic Journeys"، وأسّسها الأمريكيان ريان نيوبرن ومايك ريد، فرصة صنع ذكريات لا تُنسى بين هذه التشكيلات الطبيعيّة.

وعند مشاهدة مقاطع الفيديو الموثقة لهذه التجارب، سيتضح أنّ الأمر أشبه بالتوغّل في قلب ماسةٍ شديدة اللمعان (شاهد الفيديو أعلاه)

وقال المؤسس المشارك في "Ice Pic Journeys"، ريان نيوبرن إنه "عند دخولك لإحدى هذه الكهوف، أنت تدخل غرفة كريستاليّة ذات لون أزرق لم تظن أنّ الطبيعة لديها القدرة على صنعها قط"، مضيفًا: "لهذا السبب يسافر الأشخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف هذه الكهوف. وهذه التجربة أشبه بالانتقال إلى كوكبٍ آخر".

وتتشكّل هذه الأنفاق في الأشهر الأكثر دفئًا عند ذوبان الأنهار الجليدية بشدة، وتجد تلك المياه، التي غالبًا ما تجري على طول السطح، منطقة منخفضة في الجليد. وهنا، تتجمع المياه، وتبدأ بحفر طريقها إلى داخل الجليد لكونه أكثر دفئًا مقارنة بسطح الجليد.

وإلى جانب تنظيم الرحلات لهذه الوجهات الخلابة طوال العام، يجلب الثنائي الزوّار الفضوليين إلى العديد من الأماكن الأخرى مثل الشلالات، والبراكين، والشواطئ ذات الرمال السوداء.