دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بعض الأحيان، يجب علينا أخذ خطوة للوراء من أجل رؤية المنظور الأكثر شمولية لأمرٍ ما، وينطبق ذلك على المعالم الطبيعية المتنوعة المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

وفي مشهدٍ ساحر، أظهر روب آشمان، وهو مصور "درون" بريطاني نطاق الشعاب المرجانية النابضة بالحياة المنتشرة في البحر الأحمر، قبالة ساحل مدينة جدة (شاهد الفيديو أعلاه)

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال آشمان: "توفر طائرة الدرون الخاصة بي منظورًا رائعًا من فوق لأرضٍ فتحت أبوابها للعالم مؤخرًا، وباتت تتحول إلى وجهة سياحية عالمية رائدة".

وكان البريطاني، الذي انتقل إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، في رحلة لاستكشاف البحر الأحمر، عندما وثّق مقطع الفيديو الذي "كشف عن الجمال البحري البكر للمملكة العربية السعودية".

وحظى الفيديو بردود فعل إيجابية، إذ أنّه "يتحدّى الصورة النمطية الشائعة لكون البلاد صحراء تحيط بها اليابسة"، بحسب ما قاله.

ويعمل مصور "الدرون" البريطاني في العاصمة السعودية، الرياض، ولكنه يحرص على استكشاف تنوع البلاد الطبيعي، وعرض جوانبها لمتابعيه عبر صفحته على "إنستغرام".