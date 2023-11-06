بمشاهد خاطفة للأنفاس.. عُماني يرصد إطلالة ليس لها مثيل في ظفار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن زرت سلطنة عُمان في فصل الخريف، وتحديدًا محافظة ظفار؟ إذا كان جوابك لا، فيجب أن تكون إطلالة شعت ضمن قائمة سفرك.

تقع إطلالة شعت على سفوح جبل القمر.

وتُعد من الوجهات السياحية الجميلة بولاية رخيوت في محافظة ظفار. وتطل على بحر العرب والمحيط الهندي من ارتفاع يتجاوز ألف متر.

ويبرز جمال الموقع وروعته خلال موسمي الخريف والربيع، ما يجعله مكاناً سياحياً مفضلاً لدى الزوار ومحبي التصوير.

وقد وثقت عدسة المصور العُماني، أسامة الغيلاني، إطلالة شعت التي يزورها بشكل سنوي. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال الغيلاني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تتميز شعت بمنظر لا تراه في أي مكان آخر".

هل ترغب بمشاهدة إطلالة شعت على أرض الواقع؟

أوضح المصور العُماني أن الطريق الذي يؤدي إلى شعت سهل ومهيئ للزوار، حيث تبعد المنطقة حوالي 80 كيلومترًا، أي ساعة واحدة، عن ولاية صلالة.

وهناك طريق آخر للوصول إلى شلال "عين نكبت" في شعت، ويُعتبر من بين أطول الشلالات في محافظة ظفار.

وفي الواقع، يحتاج المسار إلى لياقة بدنية عالية، حيث يصل طوله إلى 12 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا. كما تتواجد فيه بعض الأفاعي والحيوانات الخطيرة.

ولطالما تميز الغيلاني بالتصوير من خلال تقنية درون FPV، التي ستُشعرك وكأنك تُحلّق بين أرجاء المكان.