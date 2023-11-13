دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبّي تسلق الجبال؟ ستُثير اهتمامك حتمًا تضاريس "بجدة" في منطقة تبوك، شمال غرب السعودية.

وسيرتفع هرمون الأدرينالين لديك عندما تشهد ارتفاع هذه الجبال عن سطح الأرض، وكذلك نوعية واختلاف صخورها.

تُعتبر جبال "بجدة" من بين أجمل المناطق البرّية في تبوك، وتتميز بتشكيلات صخرية، ونقوش، وآثار تاريخية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقد وثقت عدسة المصور العُماني، أسامة الغيلاني، جزءًا منها بتقنية درون FPV، أي "سباق الطائرات بدون طيّار".

وقال الغيلاني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تضاريسها مميزة جدًا، وتتشابه مع تضاريس الأردن".

وواجه الغيلاني عددًا من التحديات عند زيارته جبال "بجدة" في السعودية، أبرزها الحفاظ على إشارة الطائرة من دون طيّار وسط الجبال المحيطة.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا تحليق طائرة "الدرون" بين ممرات جبلية ضيّقة.

أمرٌ مهيب.. أليس كذلك؟

وينصحك المصور العُماني بزيارة المنطقة في فصل الشتاء تحديدًا، كما ستحتاج إلى سيارات الدفع الرباعية، حتى تصل إلى جبال "بجدة".

وأصبحت تبوك وجهة سياحية مفضلة للعديد من السعوديين والسياح من حول العالم، بحسب ما ذكره موقع "Visit Saudi" الإلكتروني.

وتتميز بجمال مناظرها الطبيعية وإطلالاتها الخلّابة، كما تحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة المتاحة لعشاق الإثارة والأدرينالين، ما يجعل تبوك تستحق الزيارة.

ولطالما تميز الغيلاني بالتصوير بتقنية درون FPV، التي ستُشعرك وكأنك تُحلّق بين أرجاء المكان. ويسعى بدوره إلى رصد أماكن أكثر في البلاد وإظهارها بالشكل المطلوب.