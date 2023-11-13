دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن إفريقيا هي مكان نابض بالحياة، حيث توفر رحلات سفاري رائعة، وفرصة لمشاهدة الحياة البرّية المختلفة.

وفي طبيعة الأحوال، تتضمن رحلات السفاري جولة بسيارة دفع رباعي مخصصة، أو التنزه سيرًا على الأقدام بين الحيوانات البرّية.

ولكن ما رأيك بخوض تجربة سفاري على ظهر الخيل (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

يوثق مدون السفر الكويتي، سلمان الأستاذ، تجربته أثناء زيارة فندق "Botlierskop Private Game Reserve"، في منطقة "موسل باي"، بجنوب إفريقيا، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر تجربة نادرة وغير تقليدية بسبب صعوبتها".

وشهد الأستاذ العديد من الحيوانات في المنطقة، ومنها وحيد القرن، والغزلان، والنعام ، والجاموس، والحمار الوحشي، وغيرها.

وتبلغ مدّة الركوب على ظهر الخيل حوالي الساعتين، وستتطلب منك لياقة بدنية جيدة حتى لا تشعر بالتعب بسرعة.

وحازت التجربة على إعجاب العديد من متابعي مدون السفر الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبرها مدون السفر الكويتي من بين التجارب التي لن ينساها بحياته. وينصح بخوضها بين شهري مايو/ أيّار وشهر أكتوبر/ تشرين الأول بسبب برودة الأجواء في جنوب إفريقيا.