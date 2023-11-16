جدول سياحي كامل لأسبوع واحد في أذربيجان.. ما الأماكن التي يمكن زيارتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بزيارة أذربيجان قريبًا؟ عند البحث عن مناطق سياحية عبر الإنترنت، سيجد المسافرون عدداً كبيراً من المقالات والمدونات التي تُسلّط الضوء على معالم ساحرة وخلّابة.

ولكن، كلّ ما لديك هو أسبوع واحد فقط من إجازتك الصيفية. وقد يكون التنسيق صعبًا مع ضغوطات الحياة.

لذلك، يُقدم الثنائي السوري، محمد ياسين وعلا القضماني، جدولًا سياحيًا كاملًا لقضاء أسبوع واحد في أذربيجان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

من أين تبدأ؟

باكو

تتميز بالعديد من المعالم السياحية مثل البلدة القديمة، وقلعة باكو القديمة، وميدان نيزامي.

جبال قوبا

توفر مناظر طبيعية بانورامية خلّابة وفرصًا رائعة للمشي والتسلق.

غابالا وشاماخي

تُعتبر غابالا منطقة تاريخية وثقافية مهمة، حيث تحتضن نادي رماية شهير، والعديد من الشلالات.

وقبل وصولك إلى مدينة غابالا، يمكنك تناول وجبة فطور شهيّة في قرية شاماخي.

قوبوستان

ولا تنسى زيارة البراكين الطينية الشهيرة في أذربيجان، حيث جرّب الثنائي السوري الطين على بشرتهما لأول مرة.

مدينة شيكي

تتميز بجمالها الطبيعي، وعمارتها التقليدية، وتاريخها العريق، بالإضافة إلى وجود العديد من المعالم الثقافية المهمة.

وينصح كلًا من ياسين والقضماني بتناول وجبة الـ"بيتي" الشهيرة في أذربيجان، والتي يعود أصلها إلى مدينة شيكي.

ويتألف هذا الطبق الرائع من لحم الخروف المطبوخ داخل جرّة فخارية لمدة طويلة.

وقال الثنائي السوري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اخترنا هذه المواقع استناداً إلى تنوعها وتمثيلها للثقافة والجمال الطبيعي والعمراني والتراثي لأذربيجان، بالإضافة إلى تنوع المأكولات التقليدية في كل منطقة".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي ياسين والقضماني، عبر قناتهما على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "يلا مشوار"، ويزيد عدد مشتركيها عن 150 ألف شخص.

وينصح الثنائي بزيارة أذربيجان في أي وقت من أوقات السنة. ولكنها الفترة الأفضل بين فصلي الربيع والخريف.

وإذا كنت تحبّ الثلوج، فسيكون فصل الشتاء رائعًا حتمًا.