السعودية.. كيف تقضي يومًا كاملًا في الرياض بـ10 دولارات فقط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنك تستطيع أن تتناول وجبة الفطور، والغداء، والعشاء، وربما احتساء فنجان من القهوة، مقابل 10 دولارات فقط في المملكة العربية السعودية؟

وهذا ما فعلته سندس الخزيم في العاصمة الرياض تحديدًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ونشرت المدونة السعودية مقطع فيديو، عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، تُظهر فيه وجبات الطعام التي تناولتها مع سعر كلٍّ منها.

وتضمنت وجبة الفطور شطيرتين بـ7 ريال سعودي، أي ما يقرب من الدولار ونصف الدولار. وكانت إحداهما شطيرة شكشوكة بـ3.5 ريال سعودي، والأخرى شطيرة كبدة بـ3.5 ريال سعودي أيضًا.

وعندما حان وقت الغداء، طلبت شطيرة برغر بـ9 ريال سعودي فقط، أي حوالي الدولارين ونصف الدولار.

ولم تستطع الخزيم أن تستكمل يومها من دون احتساء فنجان من القهوة المثلجة بـ5 ريال سعودي، أي ما يقرب من مبلغ 1.3 دولار.

وخلال وجبة العشاء، قرّرت المدونة السعودية تدليل نفسها.

وطلبت شطيرة كباب مشهورة بالعاصمة السعودية الرياض، مقابل 19 ريالًا، أي 5 دولارات.

وهكذا، تكون الخزيم قد صرفت إجمالي 40 ريالًا، أي ما يقرب من 10 دولارات، في مقابل وجبات الفطور، والغداء، والعشاء.

وحاز مقطع الفيديو أعلاه على إعجاب العديد من متابعي المدونة السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنصح الخزيم في زيارة السعودية خلال موسم الرياض، بسبب وجود الكثير من الفعاليات الممتعة.