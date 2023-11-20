مصور يوثق فيديو مقرّب بشكل "جنوني" لقناقذ البحر السوداء بإسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون المشهد في الفيديو أعلاه كفيلاً بإرباكك، فما الذي تنظر إليه بالتحديد؟

وقد يبدو سطح كوكبٍ غريب وبعيد في الفضاء، حتى تلاحظ أنّه يتحرّك مثل كائنٍ حي.

ووثّق المصور الإسباني"المهووس بالمحيط"، ديفيد سيراديل، المشهد شمال شرق إسبانيا، وعند سواحل مدينة جيرونا بالتحديد، وهو عبارة عن فيديو مقرّب لقنافذ البحر السوداء.

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان هدفي إظهار شيء مختلف، وأمر من شأنه إثارة اهتمام المُشاهِد، أثناء استكشاف ما تخفيه هذه الكائنات ببنية أجسامها في الوقت ذاته".

وأثارت مجموعات الفيديوهات المقربة التي نشرها المصور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" دهشة مستخدمي الإنترنت، إذ أنّها حصدت حوالي 80 ألف مشاهدة حتّى الآن.

وأوضح المصور: "ليس من المذهل مشاهدة جميع الأشواك الفرديّة التي تراها من مسافةٍ قريبةٍ جدًا فحسب، بل جميع الأشكال الأخرى المحيطة بها، والتي تجعلنا نبدو كما لو كنّا على كوكبٍ آخر يتمتّع بكائنات جنونيّة".

ولتحقيق هذا المستوى العالي من الدقة، استخدم المصور عدسة مقربة بمقاس يبلغ 100 مليمتر، وبعدسة تبلغ قوتها 12.5 ديوبتر.