سعودي يدخل أخطر موقع انفجار نووي في العالم.. ماذا وجد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على الكارثة النووية في المفاعل الواقع في مدينة بريبيات الأوكرانية، لا يزال اسم تشيرنوبل يرتبط بالموت والفزع.

وقرّر المستكشف السعودي، عبدالله السعيد، استكشاف الموقع ومشاركة تجربته عبر قناته على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Abdul Explorer".

ماذا حصل؟

شهد تاريخ 26 أبريل/ نيسان في عام 1986 وقوع انفجار بالمفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل لتوليد الطاقة، تطايرت على أثره سحب من الجزيئات المشعّة في الهواء ولوّثت محيط المحطة، ما أدى إلى إعلان المنطقة المحيطة بها بقطر 60 كيلومتراً منطقة محظورة.

وباتت هذه المنطقة في يومنا الحالي وجهة تجذب الكثير من السياح (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ولكن، هذا لا يعني أن السيّاح يستطيعون التنقل بحرّية في المنطقة المحظورة، إذ يجب المرور عبر نقطة تفتيش واحدة، فضلاً عن التسجيل في رحلة مع إحدى الشركات السياحية الرسمية.

وتعرّض بعض سكان المناطق الأقرب للمحطة النووية إلى جرعات إشعاعية داخليًا، وخاصة أولئك الذين كانوا يقفون على "جسر الموت" لمشاهدة حريق المفاعل المتفجر، على بعد أميال قليلة فقط.

إجراءات السلامة

وحرص السعيد على ارتداء جهاز لاحتساب كمية الإشعاع المكتسبة داخل جسمه طوال اليوم. وارتدى أيضًا ملابس تغطي الجسم كاملًا بهدف الوقاية من الإشعاع في المنطقة.

وقبل مغادرة الموقع، تُفحص أجسام وملابس السيّاح باستخدام أجهزة مسح للتأكد من عدم التلوث بمستوى مرتفع من المواد المُشعّة.