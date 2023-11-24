لحظات تخطف الأنفاس.. شاهد ما حدث لشعر مصور كان يطارد العواصف في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كل مرة تنتشر فيها صورًا للبرق والرعد، غالبًا ما يتم ربطها بأعمال المصور الباكستاني، زهيب أنجم.

وبالفعل، كان تخمين غالبية الأشخاص في محله.

يراقب أنجم الأحوال الجوية في دبي بشكل مستمر. وكان متيقظًا أن عاصفة رعدية ستضرب عدة أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

ماذا فعل؟

وضع أنجم نفسه في دائرة الخطر. ورصد مشاهد تخطف الأنفاس حرفيًا.

وكانت العاصفة شديدة إلى درجة أنها تسببت بوقوف شعر المصور. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال أنجم في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يعتبر وقوف الشعر مؤشرًا حاسمًا للبحث عن مأوى فوري لتقليل خطر التعرض للصاعقة".

وواجه المصور الباكستاني عددًا من التحديات أثناء تصوير العاصفة الرعدية.

وتشمل ما يلي:

ضمان السلامة

عدم القدرة على التنبؤ باتجاه العواصف وشدّتها، ما يُصعّب اختيار موقع التصوير

تلف المعدات جرّاء الخطر الناتج عن الأمطار أو الرياح أو الحطام

إضاءة محدودة

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"خدمة الطقس الوطنية" في أمريكا أن وقوف الشعر يعني أن البرق على وشك أن يصعقك.

وفي هذه الحالة، يجب النزول على ركبتيك والانحناء إلى الأمام.

ولكن، تجنب الاستلقاء على الأرض، لأنها رطبة، وتعتبر موصلة جيدة للكهرباء.