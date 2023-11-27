في أذربيجان.. مصور يوثق لسانًا رمليًا في اليابسة بين أمواج البحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكّل انضمام مصور السفر، براندون سميث، للقوات البحرية الأمريكية، نقطة انطلاق مغامراته حول العالم. وأيقظ ذلك في داخله حب الترحال، واستكشاف مختلف الثقافات، والوجهات التي لم يرها من قبل. وكانت أذربيجان وتقاليدها الخالدة، من الوجهات التي جذبته مؤخرًا.

خلال زيارته لمحافظة أبشيرون بالتحديد، اندهش المصور الأمريكي بروعة لسان "شاه" الرملي، أو "شاه ديلي" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال سميث في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّه فوجِئ بـ"الجمال الخالد" عند وقوفه في هذا المعلم الطبيعي.

ويُعتَبر هذا الشريط الرملي أقصى نقطة شرقية لبر أذربيجان الرئيسي، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للوفد الدائم لأذربيجان لدى اليونسكو، ، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

ورصد المصور الأمريكي جماله الساحر عبر طائرة "درون"، وأوضح: "حاولت من خلال الفيديو أن أروي حكاية جمال أبشيرون الخالدة، ودعوتها الصامتة للتأمل".

وأضاف سميث أنه من خلال الفيديو، أظهر "العناق الأبدي بين اليابسة والبحر" أسفل السماء الهادئة.

وعند وقوفه على ما بدا له كـ"نهاية اليابسة"، أكّد المصور: "اجتاحني هدوء سريالي، وهو تذكير صارخ بالتعايش الحساس بين البشرية والطبيعة".

ورأى المصور أنّ أذربيجان عبارة عن لوحة من المناظر الطبيعية المتنوعة، إذ يعتقد أنّ معالم قوبستان الصخرية، ومدينة باكو التي تمزج الجديد بالقديم، والسحر الجذاب لقرى مثل "شاكي" هي أماكن لا بدّ من زيارتها في هذه الوجهة أيضًا.