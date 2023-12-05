سعودي يلوح بعصا تحت الماء وكأنه يقود فرقة أوركسترا..وهذه جماهيره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يقود هذا الرجل فرقة أوركسترا تحت المياه في المملكة العربية السعودية؟

وفي فيديو مبتكر، شارك الشاب السعودي، أنس محمد، مشهدًا له وهو يلوح بعصاه بشكلٍ يحاكي قائد فرقة موسيقية خلال حفل.

ولكن بدلاً من انتقال المشهد إلى مجموعة من الموسيقيين الموهوبين، تظهر بدلاً من ذلك مشاهد متنوعة وزاهية للكائنات البحرية التي تَعتبر البحر الأحمر موطنًا لها.

وقال محمد في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "أنا أحب التقاط الصور، وتوثيق مقاطع الفيديو تحت البحر. وكل فيديو وصورة ألتقطها لها قصتها الخاصة. وثقت هذا الفيديو، في اليوم العالمي للمحيطات، إذ أردت أن أكون جزءًا من هذا اليوم".

وأضاف: "في بداية الفيديو، سترونني وكأنني أقود فرقة أوركسترا، والمعنى وراء ذلك هو أنّ العالم تحت مياه البحر عبارة عن موسيقى يمكننا تشغيلها. وجعلها إمّا جيدة أو سيئة".

ويصادف اليوم العالمي للمحيطات بتاريخ 8 يونيو/حزيران من كل عام.

ووصف السعودي بيئة الغوص بكونها "عالمًا خفيًا"، إذ تُعد الشعاب المرجانية وحطام السفن من مواقع الغوص المفضلة لديه، قائلًا: "عندما ترى الشعاب المرجانية والكائنات البحرية وهي تتكيف مع الحطام، يجعلك ذلك تفكر في جمال الطبيعة، فهناك تاريخ مدفون بأعماق البحر".