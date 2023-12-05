وجبة البيض المقلي مع الرمان في أذربيجان..هكذا يُصنع "ملك الفطور" الشهي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تُصاب بالذهول عند السماع بوجود طبق يمزج بين البيض المقلي والرمّان.

ويُشار إلى هذا الطبق الذي وثقته صاحبة مدونة الطبخ "Little Strawberry Kitchen"، لامان محمدلي بـ"نارنومرو"، وتعود جذوره إلى محافظة ساليان في أذربيجان.

ويتكونّ من 3 مكونات رئيسية: البصل، والرمان، والبيض. وتُقلى المكونات في مقلاة معًا بالزبدة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ورُغم بساطة هذا الطبق، قالت محمدلي إنّ لذّته تكمن في استخدام حبوب الرمان المليئة بالعصارة، والتي تتمتع ببذور صغيرة.

وشرحت محمدلي: "أثناء الطهي، يجب الانتظار حتّى يُطلق الرمان عصارته، ومن ثم سيتم إعداد الطبق بشكلٍ مثالي".

وغالبًا ما يُطهى هذا الطبق أثناء فصل الخريف، أي عندما يكون الرمان متوفرًا بكثرة، ويتم تناوله عبر غمس الخبز فيه.

وأكّدت محمدلي أنّ هذا النوع من الطعام ليس غريبًا على الأذربيجانيين، موضحة: "في أذربيجان، هناك عدة أطباق تُحضّر بوضع البيض على الفاكهة. وعلى سبيل المثال، يوجد طبق التوت مع البيض، والتين مع البيض، وما إلى ذلك".

وأصبح هذا الطبق يحظى بشعبية مرة أخرى بفضل تسليط الأشخاص الضوء عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.