بينما يجتمع زعماء العالم والمندوبون في دبي لحضور قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ "كوب 28"، يُظهِر تحليل جديد كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع منسوب مياه المحيطات على المدن المضيفة للقمم السابقة.

وقد أدى الارتفاع المتواصل للتلوث الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى حدوث موجات جفاف شديدة، وفيضانات، وذوبان سريع للأنهار الجليدية، والجليد في جميع أنحاء العالم. ويقول العلماء إن الارتفاع المطرد لمستوى سطح البحر العالمي سيستمر لعقود عديدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويوضح التحليل الذي أجرته مجموعة المناخ المركزية، وهي مجموعة أبحاث مناخية غير ربحية، المخاطر المترتبة إذا فشلت البلدان في وقف الاتجاه السريع لظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض. وأظهر تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم يسير حاليا على الطريق الصحيح لارتفاع درجة الحرارة إلى 2.9 درجة.

باستخدام توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر التي راجعها النظراء والارتفاع المحلي من نماذج المناخ المركزي، تظهر النتائج صورًا ترسم تناقضًا صارخًا بين العالم كما نعرفه ومستقبل المدّ المرتفع، إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب إلى 3 درجات مئوية، فوق ما قبل المستويات الصناعية .