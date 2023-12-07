كاميرا توثق فوجًا من قناديل البحر يحيط بامرأة في الفلبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون القفز في مياه مليئة بقناديل البحر وقوامها الهلامي مغريًا. ولكننا نمتنع عن القيام بهذا الأمر "الجنوني"، لما قد تتسبب به لسعاتها من أذى. وقد تكون مشاهدة (هذا الفيديو أعلاه) لامرأة تسبح بين أفواج من قناديل البحر مفاجئًا للكثيرين.

والتُقط هذا الفيديو في جزيرة "سوهوتون" بالفلبين خلال رحلة قارب خاضتها مدونة السفر البريطانية والتركية، إليس تانريفردي، في أبريل/نيسان.

وأكّدت تانريفردي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أنّ قناديل البحر الصفراء الزاهية هذه كانت من النوع غير اللاسع، موضحة: "لم أكن أعلم بوجود قناديل بحر غير لاسعة إلا قبل يومين من الذهاب في رحلة على متن القارب بالفلبين".

وعند حديثها عن تجربتها، قالت تانريفردي: "كانت التجربة سريالية تمامًا.. عند دخول القارب إلى الخليج الصغير، يمكن رؤية الملايين من الكائنات البرتقالية الصغيرة تسبح في الماء. لم أر أمرًا كهذا من قبل".

وأثناء السباحة، أحاطت قناديل البحر بها "بشكلٍ كامل"، وفقًا لما قالته.

وحظي الفيديو الذي شاركته لتجربتها الفريدة عبر "إنستغرام" على الكثير من الاهتمام، إذ حصد منذ نشره في أغسطس/آب أكثر من 2.8 مليون مشاهدة.

وأكّدت تانريفردي: "لم يسمع الكثير من الأشخاص عن قناديل البحر غير اللاسعة من قبل لعدم تواجدها إلا في أماكن قليلة من حول العالم، لذا أعتقد أنّهم فوجئوا حقًا لاكتشاف شيءٍ جديد".