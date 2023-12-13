تبدو مُتفاجِئة طوال الوقت..مصور يوثق سمكة قرش طريفة في المالديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد سمكة القرش الدراس نادرة وخجولة، بحسب ما قاله أحمد نشيد، وهو مالك شركة غوص تُدعى "Shark Island Dive" في جزيرة فوملك بالمالديف، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وعادةً ما تكون تعابير وجه هذه السمكة مثيرة للانتباه بالنّسبة للأشخاص، إذ قد تبدو مُتفاجِئة طوال الوقت.

وتمكن نشيد، وهو من جزر المالديف، من توثيق هذه السمكة أثناء الغوص في محطّة تنظيف أسماك القرش الدراس (شاهد الفيديو أعلاه)

ومحطات التنظيف عبارة عن موقع محدّد في المحيط تتجمع فيه أسماك القرش هذه للقيام بسلوك فريد يُعرف باسم "التنظيف"، حيث تساعدها أسماك أصغر حجمًا على إزالة الطفيليات والجلد الميت.

وعند حديثه عن تعابير وجه سمكة القرش هذه، قال نشيد: "يعود ذلك لتمتّع أسماك قرش الدراس بعيونٍ كبيرة جدًا، وأنف مخروطي الشّكل، وفم فريد من نوعه".

وعلى عكس غالبية أسماك القرش التي تتمتّع بأفواهٍ كبيرة مخصصة للصيد، إلا أن سمكة قرش الدراس تتمتع بفمٍ صغير.

ووفقًا لما ذكره نشيد، لا تحتاج هذه الأسماك إلى فم كبير "نظرًا لسلاح الصيد السري الخاص بها، أي ذيولها الطويلة. وتستخدم ذيولها كسوط، ما يخلق موجة صادمة تحت الماء تربك فرائسها".

وقال نشيد إنه لا يوجد سوى عدد قليل من محطات تنظيف أسماك القرش الدراس المؤكدة في العالم، وتُعد جزيرة فوملك واحدة منها.

ويدرك نشيد أنّ أسماك القرش تواجه مخاطر كبيرة خارج جزر المالديف، مع تناقص أعدادها في المحيط الهندي بشكلٍ أسرع من أي مكانٍ آخر بسبب الصيد الجائر، والصيد العَرَضي، مؤكدًا أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لضمان مستقبل هذه الكائنات المذهلة".