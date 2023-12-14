في الجزائر.. هكذا تبدو أعجوبة طبيعية تُعرف بـ"غابات صخرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التفكير بالغابات، تكون المساحات الخضراء المورِقة ما يخطر في البال عادةً. ولكن وثّق عاشق السّفر البولندي، بيك كرزيستوف، نوعًا مختلفًا من الغابات عند زيارته للجزائر (شاهد الفيديو أعلاه).

ولطالما أراد كرزيستوف خوض رحلة استكشافية في الجزائر، وسُنِحت له فرصة تحقيق ذلك قبل عدّة أعوام.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال البولندي: " الرحلة كانت رائعة بشكلٍ لا يُصدَّق، وذلك رُغم بداياتها غير المرضية بسبب ال المتطلبات اللازمة لأسباب أمنية"، إلا أنّه أكّد أنّ "جمال المناظر الطبيعيّة في منطقة طاسيلي ناجّر عوّض عن مشقة الرحلة".

وخلال رحلته في هذه الوجهة التي أُدرِجت ضمن مواقع التراث العالمية لمنظمة اليونسكو في عام 1982، تسنّى للمغامر البولندي رؤية التكوينات الجيولوجية المنتشرة فيها، بالإضافةً إلى "الغابات الصخرية"، وهي تشكيلات تشكّلت من الصلصال الرملي المتآكل.

وأوضح البولندي: "الجمع بين الصّحراء، والرّمال، والكثبان، مع التكوينات الصخرية المذهلة شكلّ مزيجًا مثيرًا وجميلاً للغاية".

وكانت الرغبة بالمغامرة واستكشاف الأماكن البرية ما جذب المغامر البولندي إلى الصحراء الكبرى في المقام الأول.

وأشعلت رحلته إلى تونس في عام 1997 تلك الرغبة في قلبه. ودفعته للعودة إلى الصحراء بمفرده، بدلاً من المشاركة في رحلة منظّمة معياريّة، في سيارةٍ مُكيَّفة لمنحة "مغامرة الأحلام"، بحسب تعبيره.

وفي النهاية، تمكنّ البولندي من زيارة وجهات إفريقية أخرى، مثل جبال الأطلس في المغرب بعام 2003، ومنطقة الجلف الكبير بالقرب من حدود ليبيا والسودان بعام 2004، وصولاً إلى الجزائر في عام 2017.