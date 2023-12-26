دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكننا رؤية آثار ولمسات الأمومة عند التمعّن بالنظر إلى الطبيعة، ومخلوقاتها البديعة والغامضة.

وتمكن المصور السعودي، برغش عثمان البرغش، من توثيق إحدى هذه اللحظات بعدسته خلال يومٍ عاصف في إحدى محميات المملكة العربية السعودية.

وفي إحدى رحلاته في محمية الملك عبدالعزيز الملكية الواقعة بمنطقة الرياض، رصد البرغش بومة نسارية، لكنّها لم تكن وحدها.

ووثّقت عدسة المصور البومة وهي "تحتضن صغارها وتحميهم من الأمطار في مشهدٍ جميل" وسط العواصف الرعدية في المنطقة، بحسب ما قاله البرغش في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ووثّق البرغش هذا الفيديو في أبريل/نيسان من هذا العام.

وفي مقطع الفيديو المُجسِّد للحنان، تلتفت البومة يمينًا ويسارًا عند سقوط قطرات المطر، ومن ثم تقترب من صغارها شيئًا فشيئًا إلى أن غمرتهم بريشها الدافئ.

وفي النهاية، تكاد الفراخ تختفي تحت جسد البومة الأم.

ويرى السعودي أنّ هذا المشهد أثار مستخدمي الإنترنت لطبيعته الحميمة.

وكان توثيق هجرة الطيور مدخلاً بالنسبة للمصور إلى عالم التصوير الفوتوغرافي.