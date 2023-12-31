فيديو يظهر فيضانات تجتاح نفق قطارات في لندن.. وإلغاء آلاف الرحلات

يبدو أن خطط الكثير من المسافرين بشأن عطلة هذا العام لم تكن كما هو متوقع، إذ تراجعت حركة السفر في العام الجديد إلى بعض الوجهات الأوروبية الشهيرة السبت بعد أن ألغت شركة تشغيل القطارات "يوروستار" خدماتها من وإلى لندن بسبب مياه الفيضانات التي اجتاحت أحد أنفاق السكك الحديدية، ويظهر مقطع فيديو تدفق المياه على قضبان السكك الحديدية.

وتقول "يوروستار" إن المضخات والصهاريج موجودة في المكان لمحاولة تقليل كمية المياه لكن ذلك لن ينتهي في الوقت المناسب لمساعدة آلاف الركاب الذين يتدافعون لإعادة ترتيب خطط سفرهم بعد الإلغاء في اللحظة الأخيرة.