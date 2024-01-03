برازيلي يوثق أفعى أناكوندا صفراء تعصر تمساحًا.. من ربح المعركة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "مشهد مثير للإعجاب!"، هذا ما قاله المصور البرازيلي، هنريك أولسن، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية عند وصف لحظة جامحة وثّقها في أراضي بانتانال الرطبة بالبرازيل.

وفي المشهد، تظهر أفعى أناكوندا صفراء وهي تلتف حول تمساح "كايمن" غير محظوظ في قبضةٍ محكمة، وهو أمر استمر لساعات (شاهد الفيديو أعلاه)

وأكّد أولسن: "لقد كان أمرًا غير اعتياديًا للغاية، ولم أتخيل أبدًا أنني سأتمكّن من رؤية شيء كهذا. وأتذكر أنّني فكّرت بما يمكن أن يحدث إذا ظهر نمر جاغوار، بما أنّنا كنا في منطقة تتمتّع بأعلى تركيز لنمور الجاغوار في العالم".

وواجه أولسن هذا المشهد خلال رحلة في هذه الأراضي الرطبة، التي تُعتبر الأكبر في العالم، في سبتمبر/أيلول من عام 2021.

وقد يكون السؤال الأول الذي يخطر في بال الأشخاص بشأن هذا المشهد هو: من الرابح؟

ويبدو أن التمساح كان محظوظًا بالفعل، إذ أوضح ألسن: "في مرحلةٍ ما، توجّه الكايمن إلى النهر، ومن ثم تركته الأناكوندا بكل بساطة".

ورأى المصور البرازيلي أن حجم التمساح كان كبيرًا جدًا ما جعله وليمة صعبة بالنسبة للثعبان.

وحظى الفيديو على ملايين المشاهدات عندما نشره المصور على حسابه في "إنستغرام"، وقال: "انبهر الجميع وفي الوقت ذاته كانوا يشعرون بالاهتمام بموقف الكايمن مقابل الأناكوندا الصفراء. وأراد الكثير من الناس معرفة من فاز في المعركة".