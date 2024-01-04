خوفًا من أسماك القرش.. غواصة توثق أسماكًا صغيرة تختبئ في خصلات شعرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعشق الأشخاص عبر الإنترنت صغار الحيوانات، سواءً كانت برية أو مائية.

هذا ما استنتجته مدربة الغوص الأمريكية، بليك ماري مارتينيز، عندما نشرت مقطع فيديو طريف لأسماك وديعة حاولت الاحتماء في خصلات شعرها أثناء السباحة (شاهد الفيديو أعلاه).

وقالت مارتينيز في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أرى مختلف أنواع الكائنات عندما أخوض رحلات الغوص مع أسماك القرش، ولكن هذه الأسماك الصغيرة هي واحدة من الكائنات المفضلة لدي".

تبحث الأسماك عن أماكن آمنة للنمو في أعماق البحر عندما تكون يافعة.

وتسعى لإيجاد عوامات القوارب، أو غابات أعشاب البحر، أو الشعاب المرجانية، أو حتى القمامة العائمة للاختباء من الحيوانات المفترسة.

وأوضحت مارتينيز: "أتمتّع بشعرٍ طويل جدًا، وأحيانًا تعتقد الأسماك الصغيرة أنّه عبارة عن أعشاب أو طحالب بحرية عن طريق الخطأ".

وبينما تحاول هذه الأسماك الاختباء من أسماك القرش، أشارت مارتينيز إلى أنّها تتمتع بـ"تاج من الأسماك الصغيرة" في كل غطسة تقريبًا.

وأكدّت: "تجعلني أشعر وكأنني ملكة المحيط".