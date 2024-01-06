فقدت طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا لوحة باب في منتصف رحلة، مما أدى إلى هبوط اضطراري. تشرح محللة النقل في CNN، ماري شيافو، ما حدث ولماذا يعتبر هذا "أمرًا كبيرًا جدًا".

قالت شيافو: "ما حدث هو أن لوحة الباب هذه قد انفجرت، وهذا أمر مهم حقًا، ليس فقط لشركة بوينغ وهذا الطراز، ولكن أيضًا في التاريخ، لأن فقدان الباب أثناء الرحلة يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى "تخفيف الضغط السريع"، وهو ما تحذر إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل والجميع من أنه قد يتسبب في خسارة الطائرة ذاتها".

وأشارت إلى أنه في رحلات أخرى عندما حدث تخفيف الضغط السريع، "فقدت أجزاء من الطائرة وفقد ركاب أو طاقم، كما حدث في خطوط ألوها الجوية، حيث لم يكن بابًا، بل كان جزءًا من سقف الطائرة في الثمانينات".

وتابعت قائلة: "لذلك، يعد هذا أمرًا كبيرًا جدًا لشركة بوينغ ولشركة الطيران ولجميع مشغلي هذه الطائرة".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.