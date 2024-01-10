"أعجوبة".. سعوديان يرصدان أرضًا "انشقّت" إلى نصفين في تبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجذب منطقة تبوك مختلف الزوار من حول العالم بسبب طبيعتها الفريدة والمميزة، ولكن، هناك موقع واحد يتفرد بشكل خاص، ويلفت انتباه الزوار حتمًا، ويُعرف باسم "الشق"،

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الموقع يُشكّل انحداراً لأرضٍ منبسطة، ويتضمن وادي سحيق.

ويصل ارتفاع جانبي الوادي إلى حوالي 450 مترًا، ويمتد إلى مسافة تصل لحوالي 70 كيلومترًا شرق البحر الأحمر.

وحدث هذا الصدع في صخور القاعدة من الدرع العربي التي يعود عمرها لما قبل الكامبري. وتعلوها طبقات صخرية من الحجر الرملي من العصر الكامبري.

ورصدت عدسة المصورين السعوديين، محمد الشريف وفهد العساف، بعضًا من الملامح الجمالية لهذا المكان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال الشريف في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "منظر لن تجده في أي مكان.. الموقع جميل جدًا، ما يحفزني على زيارته مجددًا عمّا قريب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". أن "الشقّ" يُعتبر من بين أجمل المعالم الجيولوجية الطبيعية، موضحة أنه يُعتبر من أوضح حدود التماس بين صخور الدرع العربي في الأسفل وصخور الغطاء الرسوبي في الأعلى.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينصح بزيارته خلال فصل الشتاء، وتحديدًا بعد تساقط الأمطار.