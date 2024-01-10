شاهد..دبان قطبيان يستعرضان مهارتهما في الغطس بالمياه

يظهر مقطع الفيديو توأم الدب القطبي اللذان ولدا في حديقة حيوان توليدو بولاية أوهايو الأمريكية، حيث كانا مفتونين بأقدامهما ذات يوم، ويقومان الآن بأداء مذهل في مهارة الغوص بينما يحثهما المعجبون الصغار على ذلك.

الدبان كاليك وكالو - هما اسمان يعنيان البرق والرعد - انتقلا من السقوط عن طريق الخطأ في الماء، إلى تعلم السباحة باستخدام أمهما كطوف، والغوص في حوض السباحة الضحل.

والآن في عمر سنة وشهرين، يقومان بالقفز من أعلى الجرف، وحتى رمي لعبة بلاستيكية من الحافة والغوص بعدها.

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