نمرٌ "يعانق" شجرة في الهند.. ومصوّر يوثّق المشهد الطريف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يسعنا إلا تخيّل ضراوة القطط البريّة الكبيرة عند التفكير بها، ولكن، استطاع المصوّر الهندي، لالان جوب، توثيق جانب طريف لها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وخلال رحلة سفاري إلى حديقة "بينش" الوطنية الهندية، والتي تقع في ولاية مدهيا برديش، صادف جوب نمرًا بدا وكأنّه "يُعانق" شجرة.

ولكنّه في الحقيقة يترك رائحته لتحديد منطقته، وتحذير النمور الأخرى من الاقتراب، بحسب ما ذكره المصور الهندي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وعند حديثه عن الفيديو، قال جوب:"مشهد النمر والشجرة من أكثر اللقطات التي لا تُنسى بالنسبة لي. لقد كانت من اللحظات المذهلة التي يحلم المرء بها أثناء الذهاب في رحلة سفاري لاستكشاف الحياة البرية".

وكان رصد هذا النمر مجرّد صدفة، ولكن أكّد المصور الهندي أن استعداده وتحليه بالصبر أتى بثماره، موضحًا: "كنت أراقبه وهو يسير في مسار رحلة السفاري عندما بدأ يقترب من شجرة. وجعلتني سنوات خبرتي في تعقب النمور البرية أدرك على الفور أنّه سيتبول على الشجرة (لوضع رائحته عليها)، أو يخدشها".

ولذلك وضع جوب مركبته في موقعٍ استراتيجي لالتقاط سلوكه أمام الخلفية الخضراء للغابة الكثيفة.

وأكّد المصور الهندي أنّ الفيديو لاقى صدى واسعًا، وقال: "انبهر المشاهدون بجمال الطبيعة الخام، وهذه اللمحة الخاطفة للحياة اليومية لكائن بري غالبًا ما يكون مراوغًا وغامضًا".

وفي النهاية، سلّط جوب الضوء على أهمية جهود الحفاظ على هذه الكائنات الرائعة، وموائلها.