رغم سحرها.. مغامر يحذّر من زيارة هذه الوجهة وحدك في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن مغامرة فريدة واستثنائية؟ ربما عليك التوجه إلى أحد الأودية في سلطنة عُمان التي لطالما كانت وجهة جاذبة للسُيّاح.

وبدوره، قرّر عماد الرجيبي، وهو من سلطنة عُمان، رصد وادي الهجير، بعدسة كاميرته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويُمثّل الوادي الذي يقع في ولاية الرستاق، وجهة أساسية لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، والتسلق الجبلي، وخوض المغامرات، وكذلك لمحبي تصوير الطبيعة والرحلات.

ويحتضن مجموعة من المنحوتات التي تعود إلى آلاف السنين.

ولفت انتباه الرجيبي جمال طبيعة الوادي، وتشكيلات صخوره، ووفرة مياهه الجبلية الصالحة للشرب.

ولكن هناك أمر واحد يجب على الزائر أن يكون حذرًا بشأنه.

وفي الواقع، تكمن خطورة الوادي في استكشافه وحدك، أي من دون مرشد سياحي، ولأول مرة.

وهناك بعض الطرق التي تتطلب مساعدة شخصين للوصول إليه.

وقال المغامر العُماني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "من بين إجراءات السلامة التي اتخذتها في عين الاعتبار هي التوقف عند نقطة معينة والرجوع بسبب عدم وجود الخبرة الكافية للتقدم في الطريق".

وكانت زيارة الرجيبي جزءًا من أنشطة فريق الرستاق للتصوير الضوئي.

وبشكل سنوي، يحرص الفريق على زيارة عدة أماكن. وكانت منطقة وادي الهجير هي إحدى هذه الوجهات.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي المغامر العُماني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر قناته على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Emad Alrujaibi".

وينصح بدوره بزيارة منطقة وادي الهجير في فصل الشتاء تحديدًا.

ولكن، يجب الحرص على أخذ جميع الأدوات اللازمة للمغامرة والتخييم. والسبب أن المنطقة غير مُزوّدة بالخدمات القريبة.