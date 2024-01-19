كأنّها تخرج من فيلم رعب..مصوّر يوثق أسماك صغيرة فقست للتو من بيوضها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما نَشَر المصور الكندي، شين غروس، هذه المشاهد الساحرة لأسماك plainfin midshipman، أجمع متابعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّه لم يسبق لهم رؤية كائنات كهذه من قبل (شاهد الفيديو أعلاه).

ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم، إذ أنّ صغار الأسماك هذه تبدو وكأنّها خرجت من فيلم رعب.

ووثّق غروس هذه الكائنات في جزيرة "فانكوفر" الكندية في صيف عام 2020.

وقال المصور الكندي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت هذه السنة الثانية على التوالي التي أحاول فيها التقاط هذا المشهد، وتطلب الأمر عدسة مسبار خاصة حتّى أتمكن من تصوير صغار الأسماك".

وفي مقطع الفيديو، تظهر الأسماك الصغيرة، والتي تبدو شفافة نوعًا ما، بعيونها السوداء الجاحظة، وهي تفتح أفواهها بشكلٍ مريب.

وأشار غروس، وهو مصور صحفي متخصص في الحفاظ على البيئة البحرية، إلى أنّ صغار الأسماك تنمو داخل البيض، وتحت حراسة السمكة الأب.

وعند خروجها، تبقى الأسماك ملتصقة بكيس الصفار الذي يوفر لها العناصر الغذائية التي تحتاج إليها، حتى تكبر، وتتمكّن من السّباحة بشكلٍ مستقل.

وأكّد المصور الكندي تباين ردود الفعل تجاه هذه الكائنات المثيرة للاهتمام، وقال: "يعتقد بعض الناس أنّ الأسماك الصغيرة ظريفة للغاية، والبعض الآخر يجدها مخيفة، وغريبة".

وأوضح: "لكن، يتفق الجميع على أنّها رائعة، وأخبروني أنّه لم يسبق لهم رؤية شيئًا كهذا من قبل".

وتهاجر هذه الأسماك من أعماق البحار إلى منطقة المد والجزر كل عام حاملةً معها المواد الغذائية، والمواد الكيميائية ذهابًا وإيابًا.