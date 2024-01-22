السعودية.. شاهد كيف يختفي الثعبان الدفان تحت الرمال أمام عينيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتغنّى المملكة العربية السعودية ببيئات داعمة لازدهار الكائنات الحية بمختلف أنواعها، سواءً في جبالها، أو مياهها، أو رمالها.

ويعرض هاوي الرحلات والحياة الفطرية السعودي، أحمد بن سليمان العبودي، جوانب للحياة البرية المتنوعة من خلال صفحة تُدعى "مكشات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ العبودي توثيق رحلاته في الثمانينيات، إذ أوضح في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بدأت أتعمق أكثر في سلوك الحيوانات والطيور، وأحاول قدر المستطاع التقاط شيء من سلوكها بعدسة كاميرات الفيديو الرقمية".

ووثق هاوي الرحلات والحياة الفطرية السعودي الثعبان الدفّان، وطريقة اختبائه تحت الرمال بسلاسة في شمال شرق منطقة القصيم في عام 2014 (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأوضح العبودي: "قبل أسبوع واحد من تصويره، رصدت مكانه، ووقت خروجه في الليل"، مؤكدًا: "أردت إبراز جماله، والطريقة الغريبة التي يغوص بها في الرمال".