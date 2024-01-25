فيديو جديد ومرعب من داخل الطائرة التي انفجر بابها المسدود في الجو

التقط أحد ركّاب رحلة خطوط ألاسكا الجوية فيديو يُظهر واقع الحال داخل طائرة بعدما انفجر بابها المسدود عقب إقلاعها بفترة قصيرة، في وقت سابق من هذا الشهر. أحدث الانفجار فجوة في هيكل بوينغ 737 ماكس 9 بحجم برّاد صغير، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الركاب الــ177 الذين كانت تقلّهم من مدينة بورتلاند إلى مدينة أونتاريو داخل أمريكا.

وبأعجوبة، لم يكن أحد يجلس على مقعدي الطائرة بجوار الباب المسدود الذي انفجر، وهبطت الطائرة بسلام من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف هذا الطراز من طائرات بوينغ مؤقتًا، عقب الحادثة.