شاهد مغامر يتسلق إحدى أكبر وأضخم الأشجار في ظفار بسلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تخال أن هذا النوع من الأشجار العملاقة ليس موجودًا في الحقيقة، لكنها إحدى الأشجار النادرة التي تنمو في سلطنة عُمان، وبالتحديد في محافظة ظفار.

وتُعد شجرة "التبلدي"، واسمها العلمي "أدانسونيا ديجيتاتا" من الأشجار النادرة والمهدّدة بخطر الانقراض، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتُعرف على أنها من أكبر وأضخم الأشجار في البلاد.

ويميل المرشد السياحي في سلطنة عُمان رياض الهنائي إلى اصطحاب ضيوفه في رحلات مميزة لزيارة هذه الشجرة، والتعرّف إليها.

وتُعتبر أشجار التبلدي من بين الوجهات التي يحرص على تضمنيها ضمن قائمة رحلاته، حيث تستقطب العديد من الزوار من حول العالم لمشاهدتها عن قرب.

وقال الهنائي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "سيُذهلك حجمها العملاق على أرض الواقع".

وتُعرف هذه الشجرة المُعمّرة، وموطنها الأصلي مدغشقر، بأسماء عديدة، منها "التبلدي" و"الماشوه" و"الباوباب".

وقد تستمتع برؤيتها من بعيد، لكن تجربة تسلقها رائعة بحدّ ذاتها.

وحازت المشاهد التي صوّرها الهنائي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هل توّد زيارة أشجار التبلدي؟

ينصحك الهنائي بزيارتها في نهاية شهر أغسطس/ آب وبداية شهر سبتمبر/ أيلول.

ولكن، يمكن زيارة الموقع في فصل الخريف أيضَا، حيث يتفرّد بصفاء وهدوء أجوائه، ووجود مجرى وادي رائع.