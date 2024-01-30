دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هذه الأشياء الشبيهة بالحبال التي تخرج من أرض المحيط؟ هل هي مجرّد طحالب تتمايل بفعل التيارات، أم هي شيء آخر تمامًا؟

قد يذكرك مقطع الفيديو هذا (شاهده أعلاه) بمشهد تمايل الثعابين أمام مزمار مروِّض الأفاعي.

ووثقت مدربة الغوص الحر الأسترالية، بري هيني، هذا المشهد لأنقليس الحدائق (Garden Eels) في شمال شرق بالي.

وقالت هيني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أنا مهووسة بأنقليس الحدائق. وبعد أن رأيته لأول مرة وتعلمت كيفية تصويره، سرعان ما أصبح من الكائنات المفضلة لدي".

وأضافت: "يمكن لبعض الأنواع النمو ليبلغ (طولها) أكثر من متر واحد، رُغم أنّك لا تستطيع رؤية حجمها تحت الرمال".

ويصعب رصد وتوثيق هذه الكائنات "الخجولة"، بحسب تعبير مدربة الغوص الحر الأسترالية، كونها تختبئ في قاع البحر. ويُخرج هذا الأنقليس رأسه من الرمال مع بقاء غالبية أجزاء جسمه النحيف مخفية، كما أنّه يتراجع إلى جحره بسرعة بمجرد الشعور بتواجد كائن أكبر في الجوار.

وبهدف توثيق هذا المشهد، اضطرت هيني للزحف في قاع البحر للاقتراب من هذه المجموعة بالدرجة الكافية.

ولم تخطط لتوثيق هذا المشهد، إذ أنّها كانت ضمن مجموعة من الغواصين المتجهين إلى موقع حطام سفينة في الجوار.

وأوضحت هيني: "بالكاد غطست حول موقع الحطام، وقضيت غالبية وقتي معها (كائنات أنقليس الحدائق) بدلاً من ذلك"، لافتة إلى أن العديد من الأشخاص يشبهونها بالثعابين، أو الديدان، أو الأعشاب البحرية.