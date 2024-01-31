طفلة سعودية تأسر القلوب بذهابها إلى مدرستها على ظهر الفرس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون الحافلة أو السيارة من الوسائل التي يستخدمتها الطلاب للوصول إلى المدرسة. ولكن قرّرت طفلة تبلغ العاشرة من عمرها في المملكة العربية السعودية القيام بأمرٍ مختلف للذهاب إلى مدرستها.

وحازت الطفلة السعودية، جود العوفي، على قلوب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا عندما نشر والدها، رائد العوفي، مقطع فيديو لها عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) وهي تركب فرسها "قمرا" متجهةً إلى المدرسة.

وحاز الفيديو، الذي وثّقه العوفي في محافظة الحناكية، على أكثر من 52 ألف مشاهدة حتّى الآن منذ نشره في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وعند حديثه عن الفيديو، أكّد العوفي في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية أنّ هذه ليست تجربة يومية لابنته، ولكنها أرادت آنذاك تحقيق أمنيتها بالقيام بهذه الرحلة الفريدة على ظهر فرسها.

ولم يفاجِئ المشهد مستخدمي الإنترنت فقط، والذين أشادوا بمهارتها، إذ أشارت جود في مقابلة مع CNN بالعربية، إلى استمتاع زميلاتها بالمفاجأة أيضًا، وقالت: "كنّ يهتفن بإسم الفرس واسمي.. كنّ في غاية السعادة".

وعند سؤالها عمّا إذا كانت تفكر في احتراف رياضة ركوب الخيل في يوم ما، أجابت جود أنّها تركز حاليًا على دراستها، لافتة إلى أن الاحتراف يعتمد على ظروف المستقبل.

وبدأ شغف جود بركوب الخيل قبل 3 أعوام فقط بعد زيارة اسطبل تابع لأحد أصدفائها.