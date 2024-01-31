كأنّه يلعب الغميضة.. فيديو يوثق طريقة اختباء حبار ظريف تحت الرمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وَقَع مصور الحياة البرية والمائية الأمريكي، برينت فولان، في حب الحبار قصير الذيل عندما صادف صورًا ومقاطع فيديو له عبر الإنترنت على مرّ السنوات الماضية.

وقال فولان في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّه "صغير جدًا، ولكنه ملون للغاية. وفي بعض الأحيان، يبدو وكأنه مغطى بالبريق".

وصادف المصور الأمريكي هذا الكائن في عام 2023 خلال تجربة غوص ليلية في مياه الفلبين، بمنطقة تُدعى داوين (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

واستذكر فولان الرحلة قائلاً: "ذهبنا إلى موقع الغوص هذا خصيصًا للعثور على هذا الحبار.. وبعد ساعة من الغوص، بدأت العديد من الكائنات الليلية بالظهور. وفي هذا الوقت تقريبًا رأيت الحبار بالذيل القصير".

ويقوم هذا الحبار، الذي كان بحجم غطاء زجاجة، بالاختباء أسفل الرمال للابتعاد عن الحيوانات المفترسة.

ووثّق المصور هذا السلوك في فيديو ظريف أظهر استخدام الحبار لأذرعه الصغيرة للتخفي بمهارة.

وعند تصوير مخلوقات كهذه، يجب على المرء التحلي بقدرٍ كبير من الصبر، بحسب ما ذكره فولان، إذ قد يستغرق العثور على كائنات معينة أيامًا، أو أسابيع، أو حتّى شهورًا.

وأكّد المصور: "كنت محظوظًا جدًا للعثور على الحبار قصير الذيل بسرعةٍ كبيرة خلال وقتنا في داوين".

ويهوى المصور مشاركة تجاربه مع الكائنات الظريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضح: "تفاجأ الكثير من الأشخاص بِغِنى ألوان هذا النوع من الحبار، ومدى ظرافته عند دفن نفسه في الرمال".